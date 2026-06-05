Как Алтарный камень весом 6 т попал в Стоунхендж

Ученые раскрыли историю Алтарного камня Стоунхенджа – глыбы песчаника весом около 6 тонн. Исследование провела команда из Университета Кертина.

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Предыдущие анализы показали, что Алтарный камень происходит с северо-востока Шотландии. Его «родина» находится примерно в 700 км т Стоунхенджа. Раньше ученые полагали, что огромный камень могли перенести на такое расстояние ледники. Но новая научная работа показала: транспортировка осуществлялась при непосредственном участии людей.

Ученые установили, что ледник мог перенести камни на некоторое расстояние, возможно, до песчаной отмели Доггер-банка в Северном море. Но достичь Южной Англии они не могли. Факты указали на целенаправленное, тщательно спланированное перемещение Алтарного камня по сложному и разнообразному ландшафту.

Камень перевозили поэтапно. Возможно, перевозка по суше чередовалась с речным или прибрежным транспортом. Такой проект был возможен только при наличии высокого уровня организации и сотрудничества между неолитическими сообществами.

В дальнейшем ученые намерены точно определить происхождение алтарного камня на северо-востоке Шотландии и продолжить изучение возможных транспортных маршрутов, которыми пользовались доисторические общины, сообщает Journal of Quaternary Science.

Ранее стало известно, что древнее сооружение старше Стоунхенджа нашли в Шотландии. Это деревянная платформа, которую возвели между 3500 и 3300 годами до нашей эры. Диаметр платформы около 23 метров.