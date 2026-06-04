В России высказались о блокировке Apple

Давление на Apple в России после удаления мессенджера «Макс» не будет, а ситуация разрешится. Об этом в интервью изданию Hi-Tech Mail заявил глава «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» Владимир Зыков.

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В ночь на 4 июня стало известно об удалении мессенджера «Макс» из App Store — это подтвердили в социальной сети «ВКонтакте». По мнению Зыкова, разработчики сервиса обратятся в Apple с запросом разъяснений причин удаления приложения.

«Скорее всего, Роскомнадзор и VK, которой принадлежит "Макс", обратятся в Apple с требованием объяснить, почему мессенджер был удален из магазина приложений», — заметил специалист.

Также Владимир Зыков предположил, что причиной удаления программы могли стать жалобы пользователей на определенные функции.

«Вероятно, причиной стали претензии к работе "Макс": кто-то мог найти нарушения, направить жалобу в Apple и приложить доказательства», — заметил эксперт.

По оценке Зыкова, блокировка Apple в России маловероятна: он считает, что государство будет ограничиваться штрафными мерами, а не радикальными шагами.

«Блокировать Apple в России, скорее всего, не будут, потому что это даже не выстрел себе в ногу, а выстрел в какой-то более чувствительный орган», — заявил автор.

По его словам, производителя iPhone, как и корпорацию Google, вероятнее всего, просто будут постоянно штрафовать.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал удаление мессенджера «Макс» из App Store.