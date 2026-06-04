Планшеты проиграли бумажным книгам в неожиданном эксперименте

Исследование Токийского университета показало, что носитель, с которого человек читает текст — бумага или планшет — может по-разному влиять на то, как мозг связывает и удерживает сюжетную информацию. Участники эксперимента одинаково справлялись с заданиями, но их мозговая активность и скорость обработки сложных вопросов различались.

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Исследование опубликованно в журнале PLOSE One.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали студенты и аспиранты. Им предложили прочитать одну и ту же мангу, разделенную на две части с разными перспективами повествования.

Первая часть читалась вне лаборатории: одной группе на бумаге, другой — на планшете. Затем участники попадали в МРТ-сканер и продолжали чтение второй части уже через ЖК-очки, после чего отвечали на вопросы разной сложности.

Сложные задания требовали объединения информации из обеих частей истории, а не только воспроизведения отдельных фактов.

Различия в поведении и активности мозга

Результаты оказались не в плоскости «лучше или хуже», а скорее в том, как именно мозг перерабатывает информацию.

Участники, которые сначала читали на планшете, в среднем тратили больше времени на ответы на сложные вопросы. Это касалось задач, где нужно было соединить сюжетные линии и восстановить общую картину истории.

Сканирование мозга показало различия в активности в зависимости от того, какой носитель использовался перед тестом. Эти различия проявлялись именно при обработке второй части манги внутри МРТ.

Что происходит при чтении на бумаге

По данным команды профессора Куниеси Сакаи, при чтении с бумаги наблюдалось снижение активности в лобных областях мозга во время последующей задачи. Эти зоны связаны с языковой обработкой и объединением повествовательной информации.

Авторы интерпретируют это как возможный признак более «экономной» обработки сюжета. Проще говоря, мозгу может требоваться меньше ресурсов для восстановления контекста после бумажного чтения.

Почему использовали мангу и МРТ

Сакаи объясняет, что манга выбрана не случайно. В ней есть визуальный ряд и сюжетная структура, что позволяет точнее оценивать, как мозг связывает сцены и события.

Метод функциональной МРТ фиксировал изменения кровотока как косвенный показатель нейронной активности. Это позволило отследить, какие зоны мозга активируются при объединении информации из двух частей истории.

Исследователи подчеркивают, что участники одинаково правильно отвечали на вопросы. Различия касались времени реакции и паттернов мозговой активности, а не уровня понимания. Одна из гипотез состоит в том, что бумага дает более стабильные пространственные и тактильные ориентиры. Они могут помогать мозгу формировать более устойчивую «карту» прочитанного сюжета.