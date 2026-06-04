Apple пришлось удвоить производство MacBook Neo

Apple увеличила план производства ноутбуков MacBook Neo на 2026 год с 5 млн до 10 млн устройств из-за высокого спроса на модель. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил аналитик цепочек поставок Мин-Чи Куо.

По его данным, решение об увеличении поставок было принято после запуска ноутбука в марте. Ранее генеральный директор Apple Тим Кук заявлял, что реакция покупателей на MacBook Neo оказалась «за пределами ожиданий» компании. По его словам, спрос на устройство превзошел прогнозы Apple и помог привлечь рекордное число новых пользователей Mac.

Данные исследовательской компании IDC также указывают на успешные продажи MacBook Neo. На фоне популярности устройства конкуренты начали адаптировать свои предложения.

MacBook Neo стал самым доступным ноутбуком Apple. В США его стоимость начинается от $600 (44,4 тыс. руб. по курсу на 4 июня 2026 года). Модель оснащена процессором A18 Pro, ранее использовавшимся в iPhone, и предлагается в нескольких цветовых вариантах корпуса.