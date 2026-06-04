iPhone 18 Pro Max может оказаться самым тяжелым iPhone в истории

Будущий iPhone 18 Pro Max может стать самым тяжелым смартфоном Apple в линейке iPhone. Об этом пишет MacRumors, ссылаясь на данные инсайдеров.

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Так, по данным источника Ice Universe, толщина iPhone 18 Pro Max составит 8,75 мм – столько же, сколько у предыдущего поколения. Инсайдер связывает отсутствие заметных изменений в дизайне Pro-линейки с тем, что основное внимание Apple сейчас сосредоточено на разработке складного iPhone.

Ранее тот же источник утверждал, что новинка станет немного толще предшественника. Другой инсайдер, Instant Digital, еще в ноябре сообщал, что вес устройства превысит 240 граммов, что сделает его самым тяжелым iPhone со времен iPhone 14 Pro Max (весил ровно 240 граммов, – «Газета.Ru»).

При этом сохранение прежней толщины не исключает увеличения массы смартфона. На вес могут повлиять изменения внутренних компонентов. В частности, по данным Digital Chat Station, iPhone 18 Pro Max получит аккумулятор емкостью от 5100 до 5200 мАч против 5088 мАч у eSIM-версии iPhone 17 Pro Max.

Презентация устройств ожидается одновременно с первым складным iPhone в сентябре 2026 года.