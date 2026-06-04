Под льдами Антарктиды нашли гигантский геологический «веер»

Международная команда исследователей совершила крупное геологическое открытие под ледяным щитом Восточной Антарктиды. Там обнаружена колоссальная тектоническая структура, скрытая под толщей льда, местами превышающей три километра. Результаты работы опубликованы в Nature Geoscience, о них сообщает Даремский университет (Великобритания).

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Открытый объект представляет собой гигантскую систему подледниковых бассейнов, образующих веерообразную структуру континентального масштаба. Авторы присвоили ей название — Восточно-Антарктическая провинция веерообразных бассейнов (East Antarctic Fan-shaped Basin Province).

Единая система скрытых бассейнов

В состав этой провинции входят уже известные подледные объекты: знаменитые бассейны Уилкса и Аврора, а также котловина озера Восток — крупнейшего подледникового водоема Земли. Однако, хотя ранее эти впадины изучались изолированно, их связь в рамках единой геологической системы доказана впервые.

Анализ показал, что структура сформировалась в результате распределенного ротационного растяжения (distributed rotational extension). Континентальная кора веерообразно расходилась из единой центральной точки. Геологи сравнивают это с ладонью: основание большого пальца служит фиксированной точкой, а остальные пальцы раскрываются в стороны. Роль «промежутков между пальцами» выполняли треугольные бассейны, раскрывавшиеся по мере тектонического движения.

Эта провинция может быть одним из самых масштабных примеров ротационного растяжения коры на Земле. Ее формирование шло в несколько тектонических фаз, связанных с эволюцией древнего суперконтинента Гондвана и последующим отделением Антарктиды от Австралии. Не исключено, что структура напрямую повлияла на этот раскол.

Как увидеть сквозь километры льда

Чтобы заглянуть сквозь километры льда, ученые объединили данные о подледной топографии с геологическими наблюдениями, гравиметрическим, магнитным и сейсмическим зондированием, а также моделями литосферы. Они доказали, что наблюдаемый рельеф — это результат глубоких тектонических процессов внутри антарктической литосферы.

Примечательно то, как выглядела бы поверхность континента без ледяной нагрузки. Без давления щита суша поднялась бы вверх за счет изостатического отскока на целых 1000 метров. Эти расчеты помогли проанализировать ориентацию и высоту скрытых горных структур.

Открытие имеет не только исторический интерес. Форма коренного ложа управляет распределением подледных озер и движением льда. В условиях изменений климата это критически важно для прогнозирования стабильности Антарктического щита.