В России рекордно подешевел iPhone 17 Pro Max

Стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max на российском рынке опустилась до рекордных 85 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

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В традиционной рознице цены на модель начинаются примерно от 93 тыс. руб., тогда как крупнейшие федеральные сети и маркетплейсы предлагают устройство по цене от 95 тыс. руб. При этом небольшие офлайн-магазины продают iPhone 17 Pro Max уже от 85 тыс. руб.

Еще в апреле iPhone 17 Pro Max продавался минимум за 105 тыс. руб., в декабре 2025 года стартовые предложения находились на уровне 121 тыс. руб., а вскоре после выхода модели осенью прошлого года ее стоимость составляла 130 тыс.

iPhone 17 Pro Max получил обновленный дизайн с алюминиевым корпусом, новый блок камер, увеличенную батарею и испарительную камеру для охлаждения. За производительность устройства отвечает процессор Apple A19 Pro, дополненный 12 ГБ оперативной памяти.

Система камер предусматривает тройную 48-мегапиксельную камеру и уникальную селфи-камеру с квадратным сенсором, позволяющим снимать горизонтальные фото и видео при вертикальном хвате устройства. Среди прочих параметров отмечается поддержка стандарта Wi-Fi 7 и использование защитного стекла Ceramic Shield 2.