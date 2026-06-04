В России упали продажи ноутбуков

В период с января по май 2026 года в России было продано примерно 924 тыс. ноутбуков на общую сумму 59,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился более чем на 20%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.

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Эксперты подчеркнули, что спрос на ноутбуки снизился на 20,7% в количественном выражении, а в денежном — на 16,6%.

«В этом году мы ожидаем падение продаж в штуках на 20-35%, что обусловлено повышением цен на продукт и снижением пользовательского спроса. Продавцы стали очень аккуратно относиться к выбору поставляемого товара, в связи с чем объемы закупок стали сокращаться», — рассказала руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также отметил, что с начала года продажи ноутбуков сократились примерно в 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Специалист подчеркнул, что стоимость устройств за январь-май в среднем выросла на 30-35%. К концу летнего сезона ассортимент может продолжить сокращаться, так как продавцы начали намного осторожнее подходить к закупкам.

Одними из причин происходящего аналитик назвал мировой бум искусственного интеллекта (ИИ), на фоне которого крупные ИИ-компании активно закупают вычислительные компоненты, а также снижение покупательской способности россиян.

До этого Муртазин рассказал «Газете.Ru», что в России не ожидается заметного подорожания компьютерной техники после вступления в силу обновленного перечня товаров, разрешенных к параллельному импорту, а некоторые ноутбуки останутся на рынке по официально организованным каналам.