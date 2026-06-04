Ученый рассказал о новой базе на Луне

Вахтовый метод — единственный способ поддерживать нормальное функционирование лунной базы, заявил aif.ru популяризатор космонавтики Александр Киселев.

Ранее директор программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан допустил совместную работу России и США над проектом, но подчеркнул, что конкретные переговоры еще не начинались.

По словам Киселева, удаленность Луны и сложность постоянного присутствия человека делают вахтовый принцип наиболее логичным. Такой подход обеспечит непрерывность исследований и эксплуатации инфраструктуры при минимизации рисков длительного пребывания в экстремальных условиях.

Астроном выделил два главных плюса: отпадает необходимость содержать полный штат базы, что снижает затраты на жизнеобеспечение, и ограничивается время нахождения человека в опасной среде — уменьшаются дозы радиации и воздействие других негативных факторов.

Схема, по его словам, выглядит так: экипажи работают на Луне четыре месяца, затем возвращаются на Землю для отдыха, реабилитации и подготовки к следующей миссии. Смену будут обеспечивать космические корабли, которые одновременно доставляют новую команду и забирают отработавшую. На базе создадут систему ротации для плавной передачи задач.

Вахтовый метод потребует четкой логистики, а именно регулярных поставок продовольствия, воды, кислорода и запчастей с Земли. В перспективе Киселев допускает использование местных ресурсов, например добычу воды из лунного льда.