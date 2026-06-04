«Макс» перестанет присылать уведомления на устройства Apple

В связи с исключением мессенджера "Макс" из App Store на устройства Apple не будут приходить уведомления о сообщениях и звонках.

Об этом говорится в официальном уведомлении платформы.

"В связи с исключением "Макс" из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции "Макс" останутся доступными. Рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения", - отмечается в оповещении.

Мессенджер временно недоступен для скачивания в App Store. Рекомендуется сохранить приложение на смартфоне, так как в случае удаления установить его повторно не получится. Команда "Макс" на связи с Apple и делает все возможное, чтобы все сервисы вновь работали как раньше, говорится в оповещении.