Xiaomi собралась выпустить клона iPhone

Корпорация Xiaomi собралась представить в день выхода нового iPhone свой телефон, похожий на устройство Apple. Об этом сообщает издание GSM Arena.

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Журналисты медиа сослались на инсайдеров из Китая, которые предсказали выпуск Redmi K100 Pro и K100 Pro Max. По словам авторов, телефоны неслучайно будут иметь дизайн, который напоминает внешний облик iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Таким образом азиатский IT-гигант намерен перетянуть часть внимания с анонса новых гаджетов Apple на себя.

На задней панели смартфонов Redmi будет расположен прямоугольный блок, на котором разместят четыре модуля камеры. Похожий дизайн, но с тремя объективами, имеют актуальные смартфоны Apple.

Источники также рассказали, что Redmi K100 Pro получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200-мегапиксельную основную камеру, мощные стереодинамики и батарею емкостью до 10 000 миллиампер-часов. Версия K100 Pro Max выйдет с более производительным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Предшественники смартфонов серии K100 появились в октябре. Вероятнее всего, новые iPhone представят в сентябре.

В начале июня инсайдер Digital Chat Station заявил, что Xiaomi отказалась от разработки флагманского смартфона 18 Ultra. Главной причиной назвали слишком дорогие компоненты.