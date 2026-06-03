Google выпустит миллионы стерильных комаров в США

Заявка на получение разрешения уже подана в Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Цель программы — сократить популяцию инвазивного вида комаров Aedes aegypti, не прибегая к химическим пестицидам.

Механизм работает следующим образом. Самцов комаров заражают природной бактерией Wolbachia, которая делает их бесплодными. Когда такие самцы спариваются с дикими самками, отложенные яйца не вылупляются — популяция постепенно сокращается. При этом самцы комаров не кусают людей и не переносят болезни, поэтому их выпуск не создаёт прямой угрозы для здоровья.

Именно Aedes aegypti является переносчиком большинства случаев денге, лихорадки Зика, жёлтой лихорадки и чикунгуньи. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, комары считаются самыми смертоносными животными на планете.

Сам метод не нов. Техника стерильных насекомых применяется с 1950-х годов и доказала свою эффективность в борьбе с плодовыми мухами, червецами и другими вредителями. Однако для комаров она прежде не применялась в достаточно больших масштабах. Verily разрабатывает автоматизированные системы для массового разведения и сортировки насекомых по полу, чтобы в дикую природу попадали только стерильные самцы.

Предварительные испытания уже дали результаты. В период с 2017 по 2019 год компания выпустила около 48 миллионов стерильных самцов в округе Фресно в Калифорнии. По данным проекта, в ряде районов численность кусающих самок сократилась до 95%.

Разработчики подчёркивают, что их подход не предполагает использования химикатов, токсинов и не связан с генетической модификацией насекомых. Решение EPA по заявке пока ожидается.