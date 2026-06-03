Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке Minecraft

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к блоковой песочнице Minecraft от Mojang Studios. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В среду, 3 июня, пользователи игры стали массово жаловаться на сбои.

Согласно порталу Downdetector, проблемы с игрой начались около 10:30 мск и продолжаются до сих пор. 57% пользователей жалуются на проблемы со входом в Minecraft, 26% — на запуск игры, 15% — на подключение к серверу.

Напомним, что в декабре 2025 года в интернете распространились слухи о том, что игра якобы попала в перечень запрещённых.

В мае 2026 года в соцсетях снова появились многочисленные публикации о мнимых планах РКН по блокировке Minecraft в России

В ведомстве, на фоне распространения слухов, заверили, что, по состоянию на 12 мая, уполномоченные органы не направляли соответствующие решения.

«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — подчеркнул регулятор.

В РКН уточнили также, что оснований для блокировки видеоигр Electronic Arts и Take-Two Interactive Softwarе в настоящий момент нет.