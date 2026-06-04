Названы самые выгодные ноутбуки Apple для покупки в июне

В России заметно подешевели ноутбуки MacBook Air, тогда как стоимость некоторых MacBook Pro и компактного Mac mini, напротив, выросла. Об этом сообщает портал «Палач».

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Среди самых доступных компьютеров Apple остается MacBook Neo с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. За месяц его стоимость снизилась с 64,5 тыс. до 59,9 тыс. руб.

В категории ноутбуков серии MacBook Air наиболее существенное снижение показали модели на базе чипа M5. Версия с 13-дюймовым экраном и накопителем на 512 ГБ подешевела почти на 10 тыс. руб. — до 88,2 тыс. руб. Стоимость 15-дюймовой модификации также сократилась и достигла 120,2 тыс. руб. Продолжают дешеветь и устройства предыдущих поколений: MacBook Air на базе процессора M1 в июне стоит 60,9 тыс. руб.

При этом MacBook Air 13 M4 (16/256 ГБ) за месяц подорожал на 12 тыс. руб. — до 106 тыс. руб.

Цена флагманского MacBook Pro 14 M5 снизилась с 196 тыс. до 149,8 тыс. руб. В то же время версия MacBook Pro 14 с чипом M4, напротив, подорожала до 177,2 тыс. руб. Флагманский MacBook Pro 16 с чипом M5 Pro за месяц подешевел на 7 тыс. руб. и предлагается за 246,4 тыс. руб.

Компактный настольный компьютер Mac mini с процессором M4 также показал рост стоимости. Средний ценник базовой конфигурации увеличился с 64,5 тыс. до 69,4 тыс. руб.