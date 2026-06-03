На Солнце произошел черный взрыв

На Солнце в среду, 3 июня, произошел черный взрыв — одна из мощных вспышек разметала над звездой облако нейтрального водорода, непрозрачного для излучения, пишет в Telegram-канале пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На кадрах видео, опубликованного учеными, большую часть кадра занимает Солнце. Внезапно над звездой поднимается черный «дым», затем облако расширяется, образует на короткое время латинскую букву «V», быстро рассеивается.

На Солнце за последние часы произошли пять обычных вспышек класса С, две мощные класса М и одна максимального уровня Х, пояснили исследователи.

Вторая из сегодняшних вспышек (ее зафиксировали в 10:00 мск) разорвала и разметала в короне облако нейтрального водорода, отметили астрономы.

На Солнце зафиксировали две мощные вспышки

Исследователи уточнили, что водород в таком состоянии практически не прозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера Солнца — соответствующие фотоны тратятся на ионизацию водорода и полностью гибнут в этом слое.

Таким образом, объяснили ученые, на яркую поверхность звезды «набрасывается черное одеяло», которое существует до тех пор, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдёт за пределы солнечного диска.

По их данным, часть рассеянного облака в ночь на пятницу, 5 июня, придёт к Земле, частично проникнет в атмосферу, остынет, осядет в горных породах, океанах, будет поглощено растениями.

Ранее астрономы сообщили, что выбросы плазмы от двух вспышек класса М и вспышки класса Х устремились в сторону Земли.

Специалисты предупредили, что выбросы могут слиться в одно большое облако, которое ударит по планете, предположительно, в ночь на 5 июня, вызвав сильные магнитные бури.

Вместе с тем, уточнил астроном Владимир Наумов, черный взрыв на Солнце не окажет негативного влияния на Землю, не причинит вреда людям.