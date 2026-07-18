Как простой физический опыт изменил мир

Много лет назад французский физик Жан Бернар Леон Фуко придумал наглядный способ продемонстрировать, что Земля действительно вращается каждый день. Его опыт был настолько простым, что его можно было легко повторить дома. Портал popularmechanics.com рассказал о легендарном эксперименте Фуко и том, как он повлиял на людей со всего света.

© Wikipedia

Пожалуй, сегодня это трудно представить, но вращение Земли было предметом горячих дискуссий на протяжении многих веков. Наша планета считалась центром видимой вселенной, а небосвод вращался над ней. Древние люди поняли, что созвездия меняли позиции, но считали, что светила крепко сидели на некоем «космическом панцире», который сам вращался вокруг нас.

Ко времени Фуко люди уже знали, что Земля круглая (если точнее, скорее эллипсоидная). Но пока ученые продолжали открывать новые факты об открытом космосе, обычный народ продолжал задаваться резонным вопросом: если Земля вращается, то почему никто этого не чувствует? Настолько гигантский объект должен вращаться с достаточно большой скоростью, чтобы превратить человека в желе. Проще поверить, что космос вращается вокруг нашей планеты на огромной скорости, а не наоборот.

Как раз для того, чтобы доказать вращение планеты опытным путем, француз сконструировал свой самый известный эксперимент — маятник Фуко. 28-килограммовый железный шар, закрепленный стальным тросом на высоте 67 метров. Длинный трос гарантирует, что перпендикулярная плоскость выполнения маха маятника не ограничена каким-то одним направлением — она вращается относительно поверхности земли. Другими словами, нейтральное крепление маятника и долгий, медленный мах означают, что он удерживает специфический путь, пока мир вращается под ним.

Маятник, при этом, был далеко не первым опытом Фуко, призванным развеять сомнения публики. Он также придумал, как можно использовать зеркала для измерения скорости света, и его доказательства помогли выяснить, что предыдущее понимание света было неправильным. Но маятник вне сомнений стал самым популярным экспериментом Фуко — его повторяли в лабораториях и даже простых жилищах по всему миру. Публичные демонстрации проводили в государственных учреждениях, отелях, университетах и церквях — по крайне мере, в Америке.

Из-за количества новостей и публикаций об эксперименте он стал чем-то «модным» в сознании общественности, но, в целом, в этом нет ничего сверхъестественного. Маятник Фуко, в каком-то смысле, стал прото-мемом, потому что его легко было повторить, и у него были наглядные результаты. Хотя специфика углов маха маятника варьируется в зависимости от широты, люди по всей планете испытали на себе ту или иную версию этого феномена, и могли говорить о нем в глобальных масштабах.