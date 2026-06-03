Пользователей Android призвали отключить одну функцию ОС

Функция, созданная для ускорения Android-смартфонов, оказалась причастной к замедлению устройств. Об этом сообщает издание BGR.

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Журналисты медиа рассказали о функции виртуальной оперативной памяти, которая есть почти в любом телефоне на базе Android. Специалисты объяснили, что при дефиците оперативной памяти устройство начинает выгружать часть данных в накопитель, однако на самом деле это не ускоряет, а замедляет его работу.

О том, что функция подкачки памяти может навредить девайсу, журналисты рассказали на примере флагманского и недорогого телефонов. Они объяснили, что опция, которая может называться RAM Extension или RAM Plus, помогает в случае слабых устройств. Однако при использовании мощного аппарата, которые имеет быструю оперативную память, функция может замедлить работу устройства. Специалисты призвали отключить ее.

В материале также говорится, что функция виртуальной оперативной памяти может увеличить износ компонентов телефона. Это связано с постоянным чтением и записью данных на диск, что может привести к перегреву и более быстрой разрядке батареи. Авторы заключили, что если смартфон имеет больше 4 гигабайт оперативной памяти, то функцию ее расширения лучше выключить.

Ранее авторы издания BGR перечислили ошибки при хранении смартфона. Они посоветовали пользователям заряжать устройство на 80 процентов перед длительным хранением.