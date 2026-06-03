В Роскосмосе отказались от ракеты «Ангара-А3»

Россия не будет разрабатывать ракету-носитель «Ангара-А3» — этот проект исключен из повестки, заявил «Коммерсанту» глава Роскосмоса Денис Мантуров.

Ранее такой вариант действительно рассматривался, но теперь приоритет отдан ракете «Союз-5», которая уже совершила первый испытательный полет. «Ангара-А3» предполагалась как носитель среднего класса.

По расчетам, она могла бы выводить на низкую орбиту 14–17 тонн груза, заняв нишу украинского «Зенита». Возможность ее создания в 2021 году допускал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Семейство «Ангара» включает ракеты от легкого до тяжелого класса и использует более экологичное топливо. «Союз-5» оснащается двигателем РД-171 — самым мощным жидкостным в мире — и способен выводить до 18,5 тонн на низкую орбиту.

Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

Ранее также сообщалось о планах создания первого частного космодрома в России с потенциальными запусками до 50 ракет в год.