На Землю надвигается мощная магнитная буря

Вечером в четверг планету накроет мощный геомагнитный шторм третьего уровня, вызванный столкновением сразу нескольких крупных облаков солнечной плазмы.

Масштабное космическое явление начнется в четверг, передает сообщение Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. К Земле приближаются два или три плазменных облака, выброшенных накануне в результате серии мощных вспышек на Солнце. Они сольются в единую структуру размером около 200 млн километров, поэтому избежать столкновения практически невозможно.

Специалисты отмечают, что буря категории G3 будет носить непрерывный характер. В текущем году подобные явления уже фиксировались 21 марта, а в январе наблюдался еще более сильный шторм уровня G4.

Рекордная за 20 лет магнитная буря высшего пятого балла произошла два года назад, в мае 2024 года.

Ожидается исключительно высокая вероятность полярных сияний при событии такой мощности. Однако из-за наступления лета в северном полушарии наблюдать их вряд ли получится. Главные кадры природного явления поступят из Австралии, Южной Америки и Антарктиды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на Солнце произошла мощная вспышка балла М9.3.

В марте геомагнитный шторм достиг уровня G3.

В январе ученые спрогнозировали магнитные бури уровня G4.