Ядерный мавзолей откроется в Финляндии

В Финляндии завершается строительство первого в мире подземного хранилища для отработанного ядерного топлива. Объект под названием «Онкало» (в переводе с финского — «пещера») расположен на глубине 433 метра в стабильных скальных породах возрастом 1,9 миллиарда лет в районе Эурайоки на юго-западе страны, пишет sciencealert.com.

В июне Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) должно принять решение о выдаче лицензии на эксплуатацию. Оператор надеется запустить хранилище в конце 2026 года или начале 2027-го.

Первыми туда поместят отходы, которые сейчас охлаждаются в бассейнах на АЭС «Олкилуото» на берегу Балтийского моря. Хранилище рассчитано на 6500 тонн урана — это отработанное топливо со всех пяти финских реакторов. Строительство началось в 2004 году, стоимость оценивается в 1 миллиард евро.

Топливо планируют хранить в туннелях 100 лет (срок могут продлить), затем объект запечатают как минимум на 100 тысяч лет. Отработанное топливо поместят в медные коррозионностойкие контейнеры, опустят в пробуренные шурфы и заполнят их бентонитовой глиной для герметизации. Каждый 300-метровый туннель закроют бетонной пробкой с армированием.

Основные долгосрочные риски — коррозия медных контейнеров и землетрясения во время будущих ледниковых периодов, которые могут привести к утечке радиации. Однако оценки рисков, проведенные за последние годы, оказались положительными, говорится в материале.

В отличие от Франции, где аналогичные планы встретили активное сопротивление, проект «Онкало» получил в Финляндии широкую поддержку. Местные жители доверяют оценкам регулятора, пишут авторы.