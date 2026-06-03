Названы десять лучших смартфонов на Android

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали майский рейтинг Android-смартфонов, основанный на отзывах пользователей.

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Лидером рейтинга стал смартфон Nubia Z80 Ultra, который получил одобрение 98,21% пользователей. Второе место занял OPPO K13 Turbo 5G с результатом 98%, а замкнул тройку лидеров Xiaomi 17 Ultra by Leica, набравший 97,69% положительных отзывов.

В пятерку также вошли HUAWEI Mate 70 Pro (97,5%) и складной OPPO Find N5 (96,19%). За ними следуют прошлогодние OPPO Find X8 Ultra (95,47%), Nubia Z70S Ultra (95%), OPPO Find X8s (94,55%) и Xiaomi 15 Ultra (93,81%).

Десятку наиболее высоко оцененных устройств замкнул OnePlus Ace 6, который получил положительные отзывы от 93,56% пользователей.

Рейтинг сформирован на основе отзывов владельцев смартфонов в Китае и отражает долю положительных оценок, оставленных пользователями платформы AnTuTu. В компании подчеркивают, что список не связан с производительностью устройств или их техническими характеристиками, а основан исключительно на уровне удовлетворенности владельцев.