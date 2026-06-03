В Госдуме выступили за расширение «белых списков»

«Единая Россия» выступает за расширение «белых списков» за счет сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан. Об этом сообщается на официальном сайте партии со ссылкой на координатора ее проекта «Цифровая Россия», депутата Госдумы Антона Немкина.

В такие перечни уже входят ключевые финансовые, образовательные и медицинские ресурсы. Однако запросы людей, их пожелания на встречах с кандидатами от партии в ходе предварительного голосования показали, что их необходимо расширять, пояснил Немкин.

«Особое значение это имеет для людей с хроническими заболеваниями, родителей, пенсионеров. Человек должен иметь постоянный и удобный доступ к сервисам, от которых зависят его комфорт, здоровье и безопасность», — заявил парламентарий.

«Белые списки» — это перечни интернет-ресурсов, доступ к которым сохраняется даже в период действия ограничений мобильного интернета из соображений безопасности. В них включены в первую очередь социально значимые сайты: госорганов, экстренных служб, образования, медицины, финансовых организаций, а также некоторые популярные онлайн-сервисы.