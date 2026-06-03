Ученый указал на уязвимость искусственного интеллекта

Искусственный интеллект, несмотря на свои возможности, имеет собственные уязвимости, поэтому полагаться на него безоговорочно нельзя. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заявил ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов. По его словам, люди часто принимают нерациональные решения, и ИИ может помогать их предсказывать и преодолевать, но сам он не идеален.

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Человеческий разум подвержен системным ошибкам: самоуверенности (80% водителей считают себя лучше других, а среди профессоров — 95%), предвзятости подтверждения (люди верят только тому, что стыкуется с их картиной мира) и недостаточному вниманию к будущему (жизнь здесь и сейчас мешает копить на будущее). Эти уязвимости изучает поведенческая экономика.

«Это фактически признание того, что есть систематические отклонения... и понимание, что эти ошибки носят предсказуемый характер», — сказал Суворов.

Однако, подчеркнул ученый, сам ИИ тоже не свободен от недостатков, и это важно учитывать при его внедрении в процессы управления и обучения.