Microsoft создала альтернативу Windows для ИИ-гаджетов

Microsoft представила программную платформу Project Solara, предназначенную для работы устройств, ориентированных на взаимодействие с ИИ-агентами. Компания позиционирует проект как решение для использования ИИ-агентов, сообщает The Verge.

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В отличие от большинства собственных программных платформ Microsoft, Project Solara основана не на Windows, а на Android. По словам компании, такой подход позволит использовать систему на более компактных и энергоэффективных устройствах, рассчитанных на постоянную работу с ИИ-сервисами.

Microsoft также продемонстрировала два референсных устройства, которые могут служить ориентиром для производителей оборудования. Первый концепт представляет собой настольный дисплей с интегрированным искусственным интеллектом, напоминающий по форм-фактору устройства класса Amazon Echo Show и Google Nest Hub.

Второй концепт выполнен в виде носимого бейджа для сотрудников. Устройство оснащено камерой, сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также небольшим сенсорным экраном. Такой гаджет способен запускать ИИ-агента одним нажатием, записывать и автоматически расшифровывать разговоры, а также анализировать окружающую среду через встроенную камеру.

При этом компания подчеркнула, что не планирует самостоятельно выпускать эти устройства. Представленные разработки являются эталонными образцами, предназначенными для партнеров и производителей, которые смогут создавать собственные решения на базе Project Solara.

В Microsoft также сообщили, что первые пилотные проекты на новой платформе уже разрабатывают ряд крупных компаний: AccuWeather, Best Buy, CVS Healthcare и Target.