Китай запустил аналог американской Falcon 9

Китай 1 июня впервые запустил ракету-носитель «Чанчжэн-12B» с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Власти страны не предупреждали о закрытии неба, сообщает Space.com.

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В свой первый полет ракета вывела на орбиту два спутника системы Qianfan («Тысяча парусов») — китайский аналог Starlink. Аппараты успешно достигли низкой околоземной орбиты, подтвердили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Ракета высотой около 70 метров напоминает американскую Falcon 9: двухступенчатая, с многоразовой первой ступенью на девяти керосиновых двигателях. Однако в ходе первого полета китайские специалисты не пытались посадить ускоритель — эта задача, по данным CASC, будет решена позже.

Попытки создать многоразовую ракету Китай предпринимает не впервые. В декабре прошлого года стартовала «Чанчжэн-12A» — выйти на орбиту удалось, а посадить ступень — нет. Аналогичный результат дал запуск частной ракеты Zhuque-3. Еще одна ракета, Tianlong-3, в июне 2024 года самопроизвольно улетела со стартовой площадки, а в апреле этого года штатно поднялась в воздух, но взорвалась.