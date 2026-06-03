Встроенный антивирус для Windows провалил испытания на безопасность

Microsoft Defender показал самые слабые результаты среди антивирусных решений в рамках независимого исследования Международной организации по исследованию и тестированию потребительских товаров (ICRT) по заказу Гонконгского совета по защите прав потребителей. Об этом сообщает ITHome.

Эксперты протестировали 24 антивирусных продукта для Windows и macOS, оценивая их способность обнаруживать вредоносное ПО, противостоять фишинговым атакам и программам-вымогателям, а также точность работы без ложных срабатываний.

По итогам испытаний Microsoft Defender получил общую оценку 3,5 балла и занял последнее место среди 16 решений для Windows. Тестирование проводилось на компьютере под управлением Windows 11. Для объективной оценки каждого продукта встроенные средства защиты операционной системы временно отключались.

Одной из ключевых претензий к Defender стало большое количество ложных срабатываний, когда безопасные файлы ошибочно определялись как вредоносные. Кроме того, решение показало низкие результаты в тестах на защиту от фишинга и программ-вымогателей, получив лишь один и два балла соответственно. Исследователи отметили, что в ряде сценариев встроенные механизмы безопасности не активировались должным образом.

Большинство конкурирующих продуктов продемонстрировали значительно более высокую эффективность. Более 97% образцов вредоносного ПО были успешно обнаружены подавляющим большинством участников теста, а 13 решений получили максимальную итоговую оценку в 4,5 балла.

В число лидеров вошли как коммерческие продукты, включая ESET Home Security Essential и Norton 360, так и бесплатные решения, такие как Bitdefender Free и Kaspersky Free.

Авторы исследования также обратили внимание на высокую зависимость современных антивирусов от облачной инфраструктуры. После четырех недель работы без подключения к интернету эффективность обнаружения новых угроз у большинства продуктов заметно снижалась.

Среди решений для macOS наивысшие оценки получили G DATA Antivirus for Mac, Bitdefender Antivirus for Mac и AVG Free AntiVirus, каждый из которых набрал максимальные 4,5 балла.