Airbus испытал самолет для рекордно дальних беспосадочных рейсов

По информации Airbus и программы Qantas Project Sunrise, в Тулузе состоялся первый испытательный полет самолета A350-1000ULR. Лайнер проходит этап сертификации и предназначен для будущих беспосадочных маршрутов между Австралией и Европой.

© Naukatv.ru

Первый полет продолжался 3 часа 43 минуты. Самолет поднялся на высоту более 12 500 метров и стал первым из 12 машин, заказанных Qantas для программы сверхдальних перевозок.

Конфигурация для полетов на пределе дальности

A350-1000ULR разрабатывается для маршрута Сидней–Лондон протяженностью около 18 500 километров. Чтобы обеспечить такую дальность, инженеры Airbus внесли изменения в планер и топливную систему, добавив дополнительный бак в центрально-задней части фюзеляжа.

Это решение увеличивает запас топлива и дает прирост дальности примерно на 1 850 километров по сравнению со стандартным A350-1000. В результате самолет способен выполнять полеты продолжительностью до 22 часов, что делает возможными прямые рейсы между Австралией и Европой без промежуточных посадок.

Отдельное внимание уделено распределению массы и балансу при полной заправке. Такие изменения требуют пересчета центровки и дополнительных проверок устойчивости на разных этапах полета.

Во время первого испытательного рейса экипаж Airbus оценивал общие летные характеристики, работу двигателей, а также поведение обновленной топливной архитектуры в реальных условиях.

Программа летных испытаний и сертификация

Первый полет стал стартом двухмесячной программы летных испытаний. Ее цель — подтвердить соответствие модификаций требованиям сертифицирующих органов и подготовить самолет к коммерческой эксплуатации.

В рамках программы будут проверяться различные режимы полета, включая крейсерский режим на больших высотах, работу систем при длительной нагрузке и сценарии с максимальной дальностью.

Отдельный блок испытаний посвящен надежности систем при длительной работе без посадки. Для таких рейсов критично, чтобы все ключевые узлы сохраняли стабильность в течение почти суток.

Системы салона и инженерные модификации

Помимо топливной системы, Airbus тестирует оборудование, связанное с комфортом и энергопотреблением. В частности, речь идет о новой системе охлаждения бортовой кухни, адаптированной для сверхдальних рейсов. Компания заявляет, что использование более легкого холодильного оборудования снижает общий вес самолета и уменьшает энергозатраты, что важно при длительном полете.

Также инженеры проверяют вентиляцию салона, распределение воздушных потоков и систему климат-контроля. Эти параметры особенно важны при нахождении пассажиров и экипажа на борту до 20–22 часов.

Отдельно анализируется стабильность температуры в салоне и эффективность фильтрации воздуха на протяжении всего маршрута.

Производство и дальнейшие поставки

Параллельно с испытаниями продолжается сборка второго A350-1000ULR. Он находится на стадии завершающей сборки и вскоре покинет покрасочный цех. После этого самолет получит двигатели и интерьер в четырехклассной конфигурации, рассчитанной на дальнемагистральные рейсы.

По текущему графику именно этот борт станет первым, который будет передан Qantas. Поставку ожидают в апреле 2027 года.

Всего в рамках Project Sunrise авиакомпания заказала 12 самолетов A350-1000ULR и дополнительно 12 стандартных A350-1000 для других международных направлений.

Project Sunrise и семейство A350

Проект Sunrise считается одной из самых амбициозных программ в современной коммерческой авиации. Его цель — обеспечить прямые рейсы между Австралией и Европой, минуя пересадки в Азии или на Ближнем Востоке.

Семейство A350 включает несколько модификаций: A350-900, A350-900ULR и A350-1000. Также Airbus разрабатывает грузовую версию A350F, первый полет которой ожидается в ближайшее время.

По состоянию на 2026 год Airbus получил более 1500 заказов на A350 от десятков авиакомпаний. Более 700 самолетов уже эксплуатируются по всему миру, в основном на дальнемагистральных маршрутах. Для Airbus и Qantas первый полет A350-1000ULR стал ключевым этапом перехода от инженерной концепции к практической подготовке беспосадочных межконтинентальных рейсов.