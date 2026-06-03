Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

Wildberries работает над созданием собственного мессенджера, заявила его основательница Татьяна Ким в интервью ТАСС. Пока что им пользуются только сотрудники компании исключительно для целей внутрикорпоративной коммуникации.

По словам Ким, мессенджер появился около трех лет назад как «решение внутренних проблем» Wildberries, но у его разработчиков — большие планы.

«Конечно, они хотят сделать продукт, который они смогут вывести на рынок. Посмотрим, получится или нет», — уточнила предпринимательница.

Сейчас мессенджер находится на пилотной стадии.

Глава маркетплейса не стала называть конкретные сроки, когда мессенджер мог бы выйти на внешний рынок, ограничившись уточнением о том, что команда выведет его «когда он будет достойным».