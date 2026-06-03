На Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка

Ночью 3 июня российскими учеными была зафиксирована мощная солнечная вспышка балла M9.3, которая стала сильнейшей за полтора месяца.

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что вспышка произошла в 04:36 по московскому времени.

Она стала самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда было два взрыва высшего уровня X. До достижения этого класса сегодняшней вспышке не хватило около 7%.

Стоит уточнить, что с минувшего вторника на Солнце каждые семь часов происходят вспышки, каждая из которых становится все интенсивнее. Ученые ожидают вспышку класса X к полудню среды.