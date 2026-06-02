Описан новый ископаемый вид саламандры Ambystoma

Мексиканские палеонтологи описали ранее неизвестный вид ископаемой саламандры рода Ambystoma - группы земноводных, к которой относится аксолотль. Останки были найдены в скальных отложениях штата Идальго.

Новый вид получил название Ambystoma quetzalcoatli - в честь Кетцалькоатля, одного из главных божеств ацтекской мифологии, которого изображали в виде пернатого змея.

По оценкам ученых, животное обитало около 4,2 миллиона лет назад, в эпоху позднего плиоцена. Найденный экземпляр, вероятно, жил в высокогорном озере, давно исчезнувшем с лица Земли. На сегодняшний день это самый древний представитель рода Ambystoma, обнаруженный на территории Мексики.

Сейчас этот род насчитывает 38 видов, причем почти половина из них встречается только в Мексике. Среди них - мексиканский аксолотль (Ambystoma mexicanum), прославившийся способностью восстанавливать утраченные конечности и даже части внутренних органов.

У нового вида выявлен ряд анатомических особенностей, отличающих его от известных родственников. В частности, ученые обнаружили V-образное отверстие в передней части черепа, отсутствующее у многих других представителей рода. Кроме того, основание черепа содержало кость необычной формы, ранее не встречавшуюся у близких видов.

По мнению авторов работы, формированию таких особенностей могла способствовать длительная изоляция популяции. В эпоху существования Ambystoma quetzalcoatli окружающие горные хребты создавали естественный барьер, который способствовал появлению уникальной местной фауны.