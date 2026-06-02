Собственная ОС Huawei HarmonyOS 7.0 станет «проще и удобнее»

На следующей неделе пройдёт конференция Huawei — HDC26. Так, компания уже тизерит следующую итерацию HarmonyOS. Глава потребительского подразделения Huawei Хэ Ган заявил, что система станет значительно проще и удобнее для пользователей.

© Ferra.ru

Что именно изменится — пока держится в секрете. Но, судя по названию, нас ждёт новый внешний вид, улучшенные ИИ-инструменты и другие нововведения. Точные детали станут известны только на самой конференции.

Хэ Ган также подчеркнул, что вокруг HarmonyOS формируется всё более активное сообщество разработчиков. Появляются в том числе и уникальные программы, которые выходят только на этой системе.