Раскрыты характеристики аналога iPhone Ultra от Samsung

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал характеристики будущего Galaxy Z Fold 8, который ранее был известен в утечках как Galaxy Z Fold 8 Wide. Об этом сообщает NotebookCheck.

Согласно утечке, смартфон будет весить 201 г., а толщина корпуса в разложенном состоянии составит 4,5 мм. Одним из ключевых изменений станет новая конфигурация дисплеев. Внешний экран получит диагональ 5,4 дюйма, тогда как внутренний гибкий дисплей вырастет до 7,8 дюйма. Соотношение сторон основного экрана составит 4:3, что должно сделать устройство более удобным для работы с контентом и в многозадачном режиме.

Дополнительным преимуществом станет усовершенствованная конструкция гибкого дисплея. По информации Ice Universe, складка на внутреннем экране будет менее заметной и по уровню исполнения приблизится к решениям, используемым в последних складных смартфонах Oppo.

Что касается камер, Galaxy Z Fold 8 (Wide) приписывают двойной модуль на 50 Мп. Также ожидается поддержка режима съемки с разрешением 24 Мп, который будет доступен на системном уровне без необходимости установки дополнительного ПО.

Среди прочих параметров отмечается наличие аккумулятора емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

По слухам, презентация смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 (Wide) и Fold 8 Ultra, преемника прошлогодней модели, ожидается ближе к концу лета.