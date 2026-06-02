Роботы помогают лечить раненых бойцов российской армии

В Республиканском протезно-ортопедическом центре в ДНР появились два необычных сотрудника — робот-собака Рекс и робот-гуманоид Жорик. Они встречают посетителей у входа, общаются с пациентами и помогают им в реабилитации, передает kp.ru.

Жорик умеет приветствовать, пожимать руку, аплодировать и даже обниматься. Рекс, в свою очередь, танцует и выполняет команды. Оба робота работают под управлением людей, без которых не могут функционировать.

Сотрудники центра отмечают, что позитивный настрой пациентов улучшается при общении с роботами. По словам секретаря руководителя центра Александры Дорониной, даже военные улыбаются, делают селфи и отправляют фото близким, отвлекаясь от проблем.

Жорик используется как помощник инструктора на тренировках. Заведующая отделением реабилитации Галина Дручок объясняет, что пациенты учатся стоять ровно, делать приставной шаг и не зацикливаться на неудачах. В отличие от врачей, робот не делает замечаний и всегда дружелюбен.

В центре проходят реабилитацию военные, получившие ранения. Один из пациентов, Андрей Котов, потерял ногу после атаки беспилотника. Через год он встал на протез, а затем остался в центре мастером по изготовлению протезов. Помимо реабилитации, в центре есть собственный цех по производству одежды для людей с ограниченными возможностями — для Жорика сшили форму и кроссовки.