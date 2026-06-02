Аудитория Gemini достигла 900 млн пользователей

В мае 2026 года глобальная аудитория приложения Gemini от Google достигла 900 млн ежемесячно активных пользователей. По данным аналитиков EMARKETER, за последние четыре месяца сервис вырос на 20%, тогда как аудитория ChatGPT за сопоставимый период увеличилась на 12,5%.

Несмотря на то что показатели компаний напрямую сравнивать сложно — OpenAI публикует данные по еженедельной аудитории, а Google по ежемесячной, — эксперты отмечают устойчивое сокращение разрыва между платформами. По оценкам, ежемесячная аудитория ChatGPT все еще превышает 1,3 млрд пользователей, однако Gemini демонстрирует более высокую динамику роста.

Ключевым драйвером развития Gemini остается глубокая интеграция сервиса в экосистему Google, включая Android, Поиск и другие продукты компании. Дополнительный импульс обеспечили AI Overviews и AI Mode, аудитория которых уже превышает 2 млрд и 1 млрд пользователей в месяц соответственно.

Для рекламного рынка конкуренция между Google и OpenAI приобретает стратегическое значение. Пока OpenAI активно развивает рекламные инструменты внутри ChatGPT, Google делает ставку на монетизацию ИИ-функций через поисковые продукты.

Эксперты считают, что при сохранении текущих темпов роста Gemini может стать главным конкурентом ChatGPT на потребительском рынке ИИ-сервисов.

По данным Comscore, платформа Claude от Anthropic стала самым быстрорастущим ИИ-чатботом в США. Согласно исследованию, за месяц аудитория сервиса выросла на 130% — с 1,15 млн до 2,66 млн уникальных пользователей.