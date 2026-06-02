Найдены русла древних рек, образовавших Евфрат

Река Евфрат, протянувшаяся на 3000 км по Западной Азии, на протяжении миллионов лет определяла геологию региона. Но время ее возникновения и эволюция русла долгое время оставались неизвестными для ученых.

Международная группа геологов провела новое исследование на основании сейсмических и топографических данных Юго-Восточной Анатолии. Они нашли следы двух древних речных систем, которые 5,4 миллиона лет назад впадали в частично высохшее Восточное Средиземноморье.

Эти реки отличались сравнительно небольшими водосборными бассейнами. Но их общий сток превышал сток современных Тигра, Евфрата и Нила, вместе взятых.

Ученые нашли следы древних русел, которым присвоили названия палео-Карасу и палео-Мурат. Они появились 8,6 — 5,9 млн лет и 16,55 млн лет назад соответственно. Первоначально они впадали в бессточные озера к югу от Северо-Анатолийского разлома.

Затем в результате тектонической активности русла рек изменились. Они проникли на юго-запад и достигли Средиземного моря, сильно обмелевшего в результате Мессинского кризиса солености.

По данным ученых, 3,6 — 2,8 млн лет назад обе реки повернули на юго-восток и слились, что привело к образованию Евфрата. Его русло в верхнем течении заняло современное положение примерно 1,6 млн лет назад, сообщает Nature.

Ранее ученые предупредили об обмелении Евфрата. С 2003 года Евфрат потерял более 141 кубического километра воды. Особенно сильно уровень воды снизился после засухи 2007 года. В некоторых районах он не восстановился до сих пор.