Ракету для запуска корабля «Прогресс МС-36» доставили на Байконур

Ракету «Союз-2.1б» для запуска грузового корабля «Прогресс МС-36» доставили на космодром Байконур.

Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«После выгрузки блоки [ракеты] будут размещены на рабочих местах, а ракету отправят на технический комплекс площадки 31 для хранения до начала подготовки к пуску», — рассказали в компании.

В мае гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что следующий запуск экипажа с Байконура к Международной космической станции (МКС) состоится 14 июля.

В апреле «Роскосмос» сообщил, что грузовой корабль «Прогресс МС-35» отправили на космодром Байконур для его подготовки к запуску на МКС.