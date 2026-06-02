В Лаборатории Касперского рассказали о взломе Apple

Взлом гаджетов Apple происходит посредством установки уникального программного обеспечения через «невидимое» сообщение в программе iMessage, после которого мошенники получают на свой сервер аудиозаписи и переписки пользователя за три дня. Об этом рассказал директор глобального центра исследования и анализа угроз Лаборатории Касперского Игорь Кузнецов на видео ЦОС ФСБ России, передает РИА Новости.

В ходе стандартного мониторинга Wi-Fi сети в офисе Лаборатории Касперского, которая подключается к мобильным телефонам, эксперты выявили подозрительную активность. В итоге они обнаружили, что этими устройствами были телефоны iPhone, рассказал Кузнецов.

По его словам, после регистрации подозрительной активности сотрудники лаборатории начали проводить исследования с использованием смартфонов iPhone своих коллег. Топ-менеджер пояснил, что во время атаки сотрудники получали «невидимое» сообщение в iMessage. Как только сообщение приходило на телефон, сразу совершалась атака, вредоносная программа запускалась на устройстве, а сообщение удалялось.

Атака происходила через установку уникального ПО, которое снимало программные ограничения, что происходило незаметно для пользователя. В результате атаки злоумышленник получал контроль над устройством, рассказал Кузнецов.