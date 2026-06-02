Названы недостатки больших телевизоров

Журналисты издания BGR перечислили главные проблемы при покупке и эксплуатации телевизоров с большой диагональю. Материал опубликован на сайте медиа.

© Lenta.ru

Авторы заметили, что в последние годы становятся популярны телевизоры, имеющие огромные диагонали экрана — около 100 дюймов или даже больше. Специалисты предупредили пользователей, что при покупке подобных устройств они могут столкнуться с проблемами.

В первую очередь они заметили, что хоть гигантские телевизоры и стали доступнее, но стоимость больших моделей на рынке все равно остается слишком высокой. Покупка подобных устройств обойдется минимум в 1000 долларов (72 тысячи рублей). Также журналисты отметили, что многие большие телевизоры имеют то же разрешение 4К, что и большинство моделей на 50-60 дюймов. В материале говорится, что пиксели на огромном экране растягиваются больше, чем на матрице меньшего размера, из-за чего чаще могут быть заметны артефакты и проблемы с качеством изображения.

Также авторы заявили, что для доставки большого телевизора нужно иметь достаточно большой багажный отсек автомобиля или обращаться к услугами курьеров с грузовым транспортом. Кроме того, не все модели с гигантской диагональю получится разместить дома. В заключение специалисты BGR напомнили, что безопасное расстояние для просмотра изображения на огромном экране заметно больше, чем у телевизоров диагональю до 50 дюймов.

Ранее авторы издания XDA посоветовали пользователям подключать разные домашние устройства к разным сетям Wi-Fi. Они рекомендовали создать две сети, работающие на частотах 2,4 и 5 гигагерц.