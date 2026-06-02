Синоптики заявили о смерти термина «глобальное потепление»

Погода на планете становится всё более нервной и изменчивой, а термин «глобальное потепление» утратил актуальность. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

От формулировки «глобальное потепление» специалисты отказались примерно 15 лет назад, поскольку глобальная температура растёт не монотонно. Климат меняется, но в разных регионах это происходит с разной скоростью. Быстрее всего теплеют полярные районы, при этом в РФ тоже фиксируется рост температуры.

Потепление заметно по таянию ледников и изменению полярных шапок, но монотонного уменьшения там нет, сообщила специалист. Макарова добавила, что метеорологи отмечают рост числа опасных явлений. Одной из причин этого может быть как раз то, что погода становится более нервной и изменчивой.

В России потепление выражается в интенсивности волн тепла во все сезоны, однако периоды похолодания полностью не исключаются. Изменения климата влияют и на количество осадков: они становятся более частыми и интенсивными. Из-за этого в южных регионах страны возрастает количество засух, заключила Макарова.