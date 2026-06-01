MSI встроила ИИ-ассистента в корпус компьютера

MSI анонсировала игровой компьютер MEG Vision X2 AI+, который выделяется не только высокой производительностью, но и необычным оформлением корпуса. Об этом сообщает GizmoChina.

Ключевой особенностью новинки стал встроенный в корпус цилиндрический дисплей AI Holostage, на котором отображается виртуальный помощник LuckyClaw. В отличие от традиционных программных решений, ИИ-интерфейс вынесен в отдельный аппаратный модуль для быстрого доступа.

LuckyClaw работает локально на ПК и поддерживает голосовые и текстовые команды. С его помощью пользователи могут изменять режимы производительности, управлять настройками монитора, а также контролировать RGB-подсветку компонентов. Также предусмотрена возможность установки сторонних аватаров вместо стандартного персонажа, а функциональность ассистента будет расширяться посредством регулярных обновлений.

MEG Vision X2 AI+ комплектуется процессорами Intel Core Ultra и видеокартами Nvidia GeForce RTX 5090. Заявленная производительность в задачах искусственного интеллекта достигает 3400 TOPS. Для отвода тепла используется жидкостная система охлаждения с 360-миллиметровым радиатором.

Среди прочих характеристик отмечается поддержка интерфейса PCIe 5.0, оперативной памяти DDR5, беспроводной связи Wi-Fi 7, сетевого подключения Ethernet со скоростью до 5 Гбит/с и интерфейса Thunderbolt 5. Стоимость и дата выхода MSI MEG Vision X2 AI+ пока не раскрываются.

