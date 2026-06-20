Почему у людей белые белки?

У людей бывают разные цвета глаз, но одна их составляющая почти всегда неизменна — белая склера, или белок, окружающий зрачок. У большинства других млекопитающих глаза практически целиком темные. Почему человек отличается от них? Зачем нам, на самом деле, нужна белая склера? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

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Ученые почти не думали о загадке человеческих белков до 1997 года, пока ей не заинтересовался японский биолог Сиро Косима из Университета Киото. Он сравнил глаза почти половины всех существующих приматов и обнаружил, что только у людей есть белки. Косима предположил, что белая часть глаза (склера) помогает в коммуникации, поскольку благодаря ей проще понять, куда смотрит другой человек. Контраст между белком и темным зрачком делает контуры глаза более видимыми. Помимо этого, у человека более продолговатые глаза, чем у других животных.

Гипотеза Косимы не лишена смысла, потому что наблюдение за чужим взглядом — и впрямь мощный инструмент коммуникации, поскольку устный язык порой бывает сложным и размытым. А в 2007-м психолог Майкл Томаселло из Дьюкского университета расширил идеи японского коллеги и разработал кооперативную гипотезу глаз. По его мнению, белок — не просто один из инструментов коммуникации, но важнейший в арсенале человека.

Например, белки помогают нам понять, на чем сосредоточен чей-то взгляд. Они могли помогать нашим предкам совместно охотиться и делить ресурсы. Центральным аргументов пользу этой гипотезы была теория, что люди необычайно чувствительны к направлению чужих взглядов.

Чтобы проверить это, Томаселло провел эксперимент с участием человеческих младенцев, горилл, шимпанзе и бонобо. Ученый смотрел на потолок только глазами, только головой или и тем, и другим. Младенцы в основном следовали за направлением глаз; они смотрели вверх в три раза чаще, когда ученый смотрел в потолок только глазами. А приматы — наоборот, обращали внимание в первую очередь на голову.

Зрительный контакт в целом важен для младенцев. Новорожденные дети дольше смотрят на лица, чьи взгляды смотрят на них. Способность активно следовать за чужим взглядом обычно проявляется в 2-4-месячном возрасте, а к 8 месяцам становится постоянным поведением. Контакт также помогает развивать необходимые языковые навыки; белки позволяют ребенку прослеживать направление взгляда взрослого, который смотрит на тот или иной объект и произносит его название вслух. Так дети вырабатывают словарный запас.

Но не так давно в научном сообществе появились сомнения по поводу того, насколько все-таки важны белки глаз в человеческой коммуникации. Проблема в том, что кооперативная гипотеза построена на предвзятости человеческой исключительности. Отчасти именно из-за этого в нее проще поверить, тем более что после 2007 года выходили научные работы, показавшие, что есть и другие приматы с белой склерой глаз. Не говоря уже о том, что у некоторых людей в южной части Азии, Африке и Австралии белки не однородно белые, а пигментированные. Поэтому возникла другая теория — есть вероятность, что важны не сами белки, но контраст между склерой и зрачком. У шимпанзе темные белки, но яркие зрачки, поэтому они могут играть ту же функцию.

Помимо всего прочего, белки могут играть и другую роль: по ним проще замечать изменения в цвете глаз, которые иногда способны давать ценную информацию о здоровье или возрасте. По мете старения человека белки их глаз становятся желтоватыми или красноватыми из-за отложений жира и кровеносных сосудов. Подобная перемена может произойти быстрее при плохом здоровье или питании.

А резкая смена цвета склеры — симптом серьезных проблем со здоровьем. Пожелтение связано с желтухой (отказом печени) или инфекцией глаз; желтая или красная склера также влияет на то, насколько здоровым видят человека другие люди.