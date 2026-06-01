Ученым удалось найти способ предотвратить передачу вируса при укусе клещей

Ученые обнаружили новый белок в слюне клещей, который играет ключевую роль в передаче инфекций. Исследование опубликовано в журнале The EMBO Journal.

Слюна клещей содержит экзосомы — микроскопические пузырьки, которые переносят белки и помогают паразиту незаметно питаться, не вызывая иммунного ответа у жертвы и даже обезболивая место укуса. Авторы работы из Университета Теннесси выявили новый богатый глицином белок GRP, который клещи выделяют во время насыщения кровью. Оказалось, что он способствует передаче патогенов от паразита к хозяину.

Чем дольше клещ питается, тем больше вырабатывается этого белка. Как показали эксперименты, если «выключить» ген, отвечающий за GRP, членистоногие худеют, теряют вес и уменьшаются в размерах. Кроме того, снижается уровень вируса в их организме и способность заражать здоровых реципиентов. Таким образом, белок помогает и питаться, и передавать инфекции.

Ученые создали искусственную вакцину на основе очищенного белка GST-GRP и ввели ее мышам. После того как инфицированные вирусом нимфы клещей питались кровью иммунизированных грызунов, паразиты резко уменьшились, потеряли вес, а их вирусная нагрузка существенно снизилась.

Исследователи считают, что экзосомы могут стать эффективной мишенью для вакцин. Вместо воздействия на вирус, препарат будет нацелен на молекулу в самом клеще, предотвращая его питание и передачу инфекции. Это позволит останавливать заболевания на ранней стадии — до того, как патоген достигнет хозяина.