Еще не представленные часы Google нашли на дне море
Еще не представленные смарт-часы Google Pixel Watch 5 обнаружили во время погружения у побережья острова Сент-Мартин. Фото гаджета на своей странице опубликовал президент студии Gearbox Software Рэнди Питчфорд.
Судя по опубликованным фотографиям, найденные часы внешне практически не отличаются от предыдущих поколений Pixel Watch. Однако маркировка на корпусе указывает на принадлежность устройства к пятому поколению фирменных смарт-часов.
Из имеющихся изображений также следует, что модель получила защиту по стандарту IP68 и корпус диаметром 45 мм. Кроме того, на тыльной стороне устройства можно заметить набор датчиков для мониторинга состояния здоровья пользователя, включая сенсор сердечного ритма, термометр и датчик уровня кислорода в крови.
Обстоятельства появления еще не представленного устройства на дне моря остаются неизвестными. Не исключено, что это потерянный инженерный образец, хотя часть пользователей допускает и возможность «контролируемой утечки» в целях маркетинговой акции со стороны самой Google.
Официально компания пока не раскрывала характеристики Pixel Watch 5. Ожидается, часы представят во второй половине года вместе со смартфонами Google Pixel 11.