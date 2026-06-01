Представлен самый мощный ноутбук в истории Microsoft

Microsoft анонсировала флагманский ноутбук Surface Laptop Ultra, ставший одним из первых устройств на базе платформы RTX Spark от Nvidia. Производитель называет устройство самым производительным компьютером в истории линейки Surface, сообщает The Verge.

Анонс устройства состоялся вскоре после презентации нового семейства Arm-процессоров RTX Spark, ориентированных на ИИ-задачи и высокопроизводительные вычисления. Конфигурация платформы может включать до 20 вычислительных ядер CPU, 6144 графических ядер GPU и до 128 ГБ оперативной (объединенной) памяти. Полные технические характеристики ноутбука производитель пока не раскрыл.

Среди ключевых особенностей новинки называют наличие 15-дюймового сенсорного miniLED-дисплея с пиковой яркостью до 2000 нит. Отдельное внимание компания уделила обновленному трекпаду, который позиционируется как самый тактильно отзывчивый среди всех устройств семейства Surface.

Surface Laptop Ultra будет доступен в темно-сером и серебристом цветах. Вес устройства составит менее двух килограммов, а на корпусе будут предусмотрены порты USB-C и USB-A, разъем HDMI, слот для карт памяти SD и стандартный аудиоразъем 3,5 мм.

Начало продаж Surface Laptop Ultra запланировано на осень текущего года. Стоимость устройства пока не раскрывается. Предполагается, что ноутбук составит конкуренцию флагманскому MacBook Pro с Arm-чипом Apple M-серии.