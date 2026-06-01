Представлен смартфон Honor WIN Turbo с батареей на 10 000 мА·ч

Honor WIN Turbo обеспечивает до 14 часов непрерывной игры благодаря аккумулятору с огромной ёмкостью.

Дизайн и дисплей

Honor WIN Turbo получил минималистичный дизайн с элементами, унаследованными от оригинальной серии WIN. На задней панели расположены два вертикально ориентированных модуля камеры, объединённые в компактный блок овальной формы вместе со светодиодной вспышкой.

Смартфон оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2640×1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой 1,07 миллиарда оттенков и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Также заявлены технология AI True Color Display и пиковая яркость до 8000 нит. Дактилоскопический сканер встроен под экран.

Аппаратная основа

Honor WIN Turbo работает на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition в сочетании с оперативной памятью объёмом до 16 ГБ и накопителем до 512 ГБ.

Для стабильной работы под высокой нагрузкой смартфон оснащён усовершенствованной системой охлаждения.

Использование нового графитового слоя повышает эффективность теплоотвода на 90%, а двухконтурная система охлаждения способствует увеличению производительности на 20%. Дополнительно применяется лазерная гравировка, улучшающая гидрофильность поверхности и снижающая температуру чипа примерно на 1°C.

Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт и обратная зарядка на 27 Вт. По заявлению Honor, смартфон способен обеспечить более 14 часов игр или свыше 22 часов просмотра коротких видеороликов без подзарядки.

Камеры

Смартфон получил двойную основную камеру:

50 Мп основной широкоугольный датчик (f/1.88, OIS);

5 Мп сверхширокоугольный объектив с поддержкой записи видео в 4K.

Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.45).

Прочее

Honor также оснастила WIN Turbo защитой от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K, двойными стереодинамиками, вибромотором по оси Z, чипом улучшения сигнала C1+ и коммуникационной технологией Hongyan второго поколения.

Размеры устройства составляют 162,1 × 76,3 × 7,98 мм, вес – 216 граммов.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor WIN Turbo уже поступил в продажу в Китае. Смартфон доступен в трёх цветах: Fast Gameplay, Win by Choice и Blue Fearless.

