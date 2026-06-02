Microsoft отреагировала на слухи о Windows 12

Корпорация Microsoft прокомментировала слухи о скором выходе новой операционной системы (ОС) Windows. На это обратило внимание издание Windows Latest.

По словам журналистов медиа, тема выпуска Windows 12 является широко обсуждаемой среди пользователей персональных компьютеров (ПК). На многочисленные вопросы владельцев ПК ответил глава подразделения подразделения Windows и Surface Паван Давулури, который опроверг слухи, что скоро компания представит новую ОС.

«Мы покажем кое-что новое для разработчиков. И нет, это будет не новая операционная система», — заявил Давулури в своем X.

По мнению авторов Windows Latest, тем самым топ-менеджер Microsoft подтвердил, что корпорация не работает над скорым выпуском Windows 12.

В издании считают, что руководители Microsoft избегают отвечать на вопросы о Windows 12, потому что эта тема является токсичной. Как отмечается в материале, пользователи разочарованы тем, что компания не может исправить проблемы Windows 11 и не хочет выпускать новую ОС.

Windows 11 вышла пять лет назад — в 2021 году. Ее предшественница Windows 10 появилась в 2015 году.

Ранее обозреватель издания Windows Central Зак Боуден призвал Microsoft поскорее выпустить Windows 12. Он заявил, что актуальную ОС Windows 11 ничем не исправить.