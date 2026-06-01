Западные нейросети помогли Ирану нарастить киберпотенциал

Иранские структуры, связанные с военными и разведывательными ведомствами, активно используют западные большие языковые модели для проведения киберопераций, разработки вредоносного ПО и организации фишинговых кампаний. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на специалистов по информационной безопасности.

По данным источников, ChatGPT, Gemini и другие генеративные ИИ-системы позволяют существенно ускорять подготовку кибератак. Нейросети применяются для написания программного кода, поиска уязвимостей, автоматизации разведки, а также создания убедительных фишинговых сообщений на иврите, арабском и других языках. Эксперты отмечают, что использование ИИ повысило как скорость, так и масштаб проводимых операций.

На фоне продолжающегося противостояния с Израилем и США Тегеран сохраняет давление на оппонентов в цифровом пространстве. В частности, Иран использует автоматизированные инструменты для поиска слабых мест в зарубежной IT-инфраструктуре и одновременно укрепляет собственные системы защиты.

Так, власти ОАЭ уже заявили, что во время недавнего конфликта ежедневно фиксировали более полумиллиона кибератак, в которых использовался ИИ. Израиль, в свою очередь, столкнулся с масштабными волнами фишинговых рассылок, часть которых была направлена на вербовку потенциальных информаторов.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что иранские группировки начали экспериментировать с ИИ задолго до появления современных языковых моделей. Однако именно развитие генеративного ИИ сделало подобные инструменты значительно более эффективными. Автоматизация позволяет злоумышленникам быстрее создавать убедительные легенды и поддерживать длительное общение с потенциальными жертвами, что повышает результативность атак.

Незадолго до эскалации конфликта в начале года Google зафиксировала использование модели Gemini хакерской группировкой APT42, которую связывают с иранскими властями. Компании регулярно выявляют и блокируют связанные с Ираном учетные записи, однако полностью остановить подобную активность крайне сложно.

Вместе с тем развитие ИИ в Иране выходит далеко за рамки киберопераций. По информации Financial Times, за последние пять лет в военных научных изданиях страны были опубликованы сотни исследований, посвященных применению ИИ в системах РЭБ, управлении войсками, навигации беспилотников и наведении вооружений.

Эксперты отмечают, что, несмотря на санкционное давление и ограниченные ресурсы, Иран последовательно наращивает собственные компетенции в области ИИ. Помимо военных разработок, страна активно использует ИИ для информационных операций и создания пропагандистского контента в интернете.

По данным источников, Тегеран также развивает независимую национальную ИИ-платформу, которая сможет функционировать даже при отключении страны от глобальной сети. Хотя недавние авиаудары нанесли ущерб части инфраструктуры, аналитики считают маловероятным сценарий, при котором накопленные Ираном компетенции и технологические наработки в области искусственного интеллекта будут полностью утрачены.