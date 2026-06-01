Обнаружена самая примитивная галактика

Астрономы впервые смогли определить химический состав галактики, существовавшей менее чем через миллиард лет после Большого взрыва. Открытие сделал космический телескоп «Джеймс Уэбб», сообщается в журнале Nature.

Исследование возглавил доцент Университета Канадзавы Кимихико Накадзима. Ученые изучали галактику LAP1-B — настолько старую, что она сформировалась в так называемые космические темные века. Тогда Вселенная была заполнена нейтральным водородом, и обычные телескопы не могли разглядеть источники света.

Сразу после Большого взрыва существовали только водород и гелий. Элементы вроде углерода и кислорода появились позже — в недрах звезд первого поколения (население III), а затем разлетелись по космосу при взрывах сверхновых. Астрономы десятилетиями пытались найти эти звезды, но самые ранние галактики слишком малы и тусклы.

LAP1-B обнаружили благодаря гравитационной линзе — промежуточное скопление галактик увеличило ее свет в 100 раз. После 30 часов наблюдений и глубокой спектроскопии команда выяснила химический состав объекта.

«Я был поражен, насколько мало кислорода содержится в этих данных. Это химическая сигнатура, которая явно указывает, что мы имеем дело с первичной галактикой», — заявил Накадзима.

Масса LAP1-B — менее 3300 масс Солнца, то есть большую часть галактики составляет темная материя. По уникальному составу она идеально подходит под определение сверхслабых карликовых галактик (UFD) — тех самых «окаменелостей Вселенной», которые сегодня находятся рядом с Млечным Путем, говорится в материале.

У астрономов никогда не было прямых доказательств — до тех пор, пока не обнаружили LAP1-B, отметил профессор Масами Оучи из Национальной астрономической обсерватории Японии. По его словам, специалисты были крайне удивлены, что она выглядит в точности «как предок, которого представляли только в теории».

Открытие помогает разгадать загадку, почему эти космические окаменелости сохранились до наших дней в неизменном виде.