На Солнце образовалась корональная дыра в форме треугольника

На Солнце образовалась корональная дыра в форме почти идеального прямоугольного треугольника. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований

Ученые прогнозируют, что в среду, 3 июня, произойдут слабые возмущения на Солнце. Их источником является небольшая корональная дыра, которая видна в самом центре диска.

Дыра образует прямоугольный треугольник, "хоть теорему Пифагора проверяй", отметили в лаборатории.

Уточняется, что состояние Солнца в данный момент можно назвать относительно спокойным. Рост активности второй половины мая почти сошел на нет.

Есть скрытая активность, за счет которой нагревается корона. В то же время предвестников сильных вспышек пока нет.