В Linux нашли 19-летнюю уязвимость

В Linux нашли 19-летнюю дыру: атакующий может добраться до root
В Linux обнаружили новую уязвимость повышения привилегий, получившую имя CIFSwitch. При удачном раскладе обычный локальный пользователь может обмануть механизм CIFS-аутентификации, подсовывать ядру фальшивые запросы и в итоге получить root. Проблема затрагивает системы с уязвимыми связками kernel CIFS и cifs-utils, в первую очередь версии 6.14 и выше.
CIFS нужен Linux для работы с сетевыми шарами: монтировать удалённые папки, читать и писать файлы по сети. Если такая шара использует Kerberos-аутентификацию, ядро Linux обращается к пользовательскому приложению, а cifs-utils выступает посредником.
По словам исследователя Асима Вилади Оглу Манизады, который нашёл и назвал CIFSwitch, ядро запрашивает ключ типа cifs.spnego, после чего стандартная связка keyutils/request-key запускает cifs.upcall от root, чтобы получить или собрать материалы Kerberos/SPNEGO.
Беда в том, что CIFS-подсистема ядра не проверяла, что такие cifs.spnego-запросы действительно пришли от CIFS-клиента ядра. В результате непривилегированный пользователь мог сгенерировать поддельный запрос и запустить штатный процесс аутентификации.
А дальше привилегированный cifs.upcall доверяет полям, которые считает созданными ядром, хотя на деле ими управляет атакующий. Через эти поля можно форсировать переключение namespace, спровоцировать NSS-запрос до сброса привилегий, подгрузить вредоносный NSS-модуль и получить выполнение кода от root.
Манизада отмечает, что баг появился ещё в 2007 году, то есть прожил в экосистеме около 19 лет. При этом эксплуатация не универсальна: нужны подходящая версия ядра, уязвимый cifs-utils, доступные пространства имен пользователей и политики SELinux/AppArmor, которые не ломают атаку на взлёте.
Среди уязвимых систем, в дефолтных конфигурациях эксперт называет:
- Linux Mint 21.3 / 22.3;
- CentOS Stream 9;
- Rocky Linux 9;
- AlmaLinux 9;
- Kali Linux 2021.4–2026.1;
- SLES 15 SP7.
Уязвимость уже закрыта патчем для ядра, он добавляет проверку происхождения запросов cifs.spnego. Однако конкретные версии ядра с патчем зависят от дистрибутива, так что администраторам лучше не гадать, а проверять бюллетени своих вендоров.