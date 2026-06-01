В Linux нашли 19-летнюю уязвимость

В Linux обнаружили новую уязвимость повышения привилегий, получившую имя CIFSwitch. При удачном раскладе обычный локальный пользователь может обмануть механизм CIFS-аутентификации, подсовывать ядру фальшивые запросы и в итоге получить root. Проблема затрагивает системы с уязвимыми связками kernel CIFS и cifs-utils, в первую очередь версии 6.14 и выше.

CIFS нужен Linux для работы с сетевыми шарами: монтировать удалённые папки, читать и писать файлы по сети. Если такая шара использует Kerberos-аутентификацию, ядро Linux обращается к пользовательскому приложению, а cifs-utils выступает посредником.

По словам исследователя Асима Вилади Оглу Манизады, который нашёл и назвал CIFSwitch, ядро запрашивает ключ типа cifs.spnego, после чего стандартная связка keyutils/request-key запускает cifs.upcall от root, чтобы получить или собрать материалы Kerberos/SPNEGO.

Беда в том, что CIFS-подсистема ядра не проверяла, что такие cifs.spnego-запросы действительно пришли от CIFS-клиента ядра. В результате непривилегированный пользователь мог сгенерировать поддельный запрос и запустить штатный процесс аутентификации.

А дальше привилегированный cifs.upcall доверяет полям, которые считает созданными ядром, хотя на деле ими управляет атакующий. Через эти поля можно форсировать переключение namespace, спровоцировать NSS-запрос до сброса привилегий, подгрузить вредоносный NSS-модуль и получить выполнение кода от root.

Манизада отмечает, что баг появился ещё в 2007 году, то есть прожил в экосистеме около 19 лет. При этом эксплуатация не универсальна: нужны подходящая версия ядра, уязвимый cifs-utils, доступные пространства имен пользователей и политики SELinux/AppArmor, которые не ломают атаку на взлёте.

Среди уязвимых систем, в дефолтных конфигурациях эксперт называет:

Linux Mint 21.3 / 22.3;

CentOS Stream 9;

Rocky Linux 9;

AlmaLinux 9;

Kali Linux 2021.4–2026.1;

SLES 15 SP7.

Уязвимость уже закрыта патчем для ядра, он добавляет проверку происхождения запросов cifs.spnego. Однако конкретные версии ядра с патчем зависят от дистрибутива, так что администраторам лучше не гадать, а проверять бюллетени своих вендоров.